Signature d'un protocole d’accord entre ALGEX et le Centre libyen des exportations

Un protocole d’accord a été signé lundi à Alger entre l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) et le Centre libyen de développement des exportations en vue du renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays.

La cérémonie de signature a été organisée à la salle El Djazaïr au niveau du Palais des exposition des Pins maritimes à Alger (Safex) en présence du ministre du Commerce, Kamel Rezig, du président de la Commission économique, du commerce et de l’investissement libyenne, Mohamed Raied et de l’ambassadeur d’Algérie en Libye, Kamel Abdelkader Hedjazi.

Cet accord a pour objectif de permettre à l’Algex et à son vis-à-vis libyen de coopérer en matière de commerce extérieur dans les deux sens (exportation et importation) à travers, notamment, l’organisation de foires spécialisées en Algérie et en Libye, a indiqué M. Rezig.

Le ministre du Commerce a ajouté que les départements de Commerce des deux pays vont travailler de concert afin de permettre aux opérateurs économiques "de profiter de toutes les opportunités qui s’offrent à eux pour augmenter le volume des exportations dans divers secteurs".

Pour sa part, M. Raied a affirmé que cet accord permettra d’encourager les échanges commerciaux entre les deux pays, tout en remerciant tous ceux qui ont participé à l’organisation de cet événement qu’il a qualifié de "bénéfique pour les deux parties".

Il a salué, en outre, les entreprises algériennes pour la qualité de leurs produits qui leur ont permis de pénétrer les différents marchés étrangers.

