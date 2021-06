Pétrole : le Brent dépasse la barre des 70 dollars

L'optimisme s'est emparé du marché du brut, ce mardi, à quelques heures du sommet de l'Opep+. Cela fait plus de deux ans et demi que le cours du brut n’a pas atteint un tel niveau de prix. Ce matin à Londres, le baril de Brent valait 70,76 dollars, en hausse de 2,08% par rapport à la clôture de la veille.

Les investisseurs ont les yeux tournés vers le sommet ministériel réunissant les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), et de leurs alliés, dont la Russie. Le marché s'attend à une hausse « progressive et prudente » de la production d'or noir des pays de l’Opep+, qui tablent sur une reprise de la demande mondiale. Après une récession historique en 2020, qui a vu l'économie mondiale se contracter de 3,5%, l'OCDE a relevé, lundi, ses prévisions de croissance mondiale pour 2021 et 2022. L’organisation pronostique une hausse du PIB de 5,8% en 2021. « Le taux le plus élevé depuis 1973 », précise l'économiste en chef de l'institution, Laurence Boone, lors d'une conférence de presse.