Sonatrach signe un avenant au contrat d'achat et de vente de gaz naturel avec Eni

La compagnie nationale des hydrocarbures a annoncé, mardi dans un communiqué, la signature à Alger, d'un avenant au contrat d'achat et de vente de gaz naturel liant le groupe Sonatrach et le groupe Eni en 1977.

Cet avenant au contrat de vente de gaz, qui fixe les conditions commerciales de la livraison de gaz naturel pour l'année gazière 2021-2022, a été signé en marge d'une rencontre entrant dans le cadre des rencontres périodiques relative à l'examen des projets entre Sonatrach et Eni, a ajouté la même source.

Cet avenant définit les principes de livraison par Sonatrach à Eni de volumes additionnels sur le marché italien, a ajouté le communiqué.

Selon Sonatrach, cet avenant "réaffirme l'engagement des deux parties à consolider leurs relations existantes et poursuivre leur partenariat traditionnel marquant une nouvelle fois leurs volontés à renforcer la coopération de long terme entre les deux compagnies".

S'agissant de la rencontre tenue mardi au siège de Sonatrach, elle s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques relatives à l'examen des projets entre Sonatrach et Eni, au cours de laquelle les deux compagnies ont passé en revue l'avancement des travaux concernant les projets d'exploration et de production.

Les deux compagnies ont, également, examiné lors de cette rencontre, les initiatives en cours sur la formation, le bio-raffinage, les opportunités à l'international et les projets d'énergie renouvelable, notamment la construction et la mise en œuvre du laboratoire solaire et dont la mise en œuvre est prévue pour le quatrième trimestre 2021", a souligné le communiqué.

APS