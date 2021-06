Education : plus de 853.000 élèves passent l'examen de fin de cycle primaire

Plus de 853.000 élèves de l'ensemble du territoire national passent mercredi l'examen de fin de cycle primaire 2020-2021, qui portera sur trois épreuves dans les matières principales l'Arabe, les Mathématiques et le Français.

Selon l'Office national des examens et concours (ONEC), le nombre de candidats a atteint 853.391 candidats, dont 436.469 garçons et 416 922 filles, répartis sur 14.472 centres d’examen au niveau national.

Les candidats passent les épreuves de langue arabe et de mathématiques durant cette matinée, alors que l'épreuve de Français aura lieu dans l'après-midi, selon le planning des examens de fin d'année scolaire 2020-2021. Le compostage des copies se fera au niveau de 13 centres de collecte avant de les répartir sur 62 centres de correction qui débutera le 7 et se poursuivra jusqu'au17 juin.

L'année dernière, le ministère de l'Education nationale a adopté une série de mesures sur la base des décisions le Conseil des ministres en mai 2020 concernant notamment l'organisation des examens nationaux session 2020 suite aux conditions sanitaires imposées par la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Ces mesures prévoyaient la suppression de l'examen de fin de cycle primaire et l'approbation du passage en classe supérieure en calculant la moyenne des premier et deuxième trimestres et en fixant la moyenne d'acceptation à 4,5 sur 10.

Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, avait appelé, les directeurs de l'éducation à travers les wilayas à imposer aux encadreurs des examens scolaires nationaux le respect des circulaires réglementaires et du protocole sanitaire préventif prévu dans les centres d'examen, avait indiqué un communiqué du ministère.

Lors d'une visioconférence avec les directeurs de l'éducation des différentes wilayas du pays et des cadres de l'administration centrale, "le ministre a donné des instructions invitant tout un chacun à la vigilance et appelant à imposer aux encadreurs, chacun selon sa fonction et ses prérogatives, la mise en application de la teneur des circulaires réglementaires et du protocole sanitaire préventif prévu dans les centres d'examen pour réunir toutes les conditions nécessaires au bon déroulement des examens scolaires nationaux".

Par ailleurs, le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a pris une série de mesures pour la sécurisation des établissements scolaires, au niveau national, lors des épreuves de l'examen de fin de cycle primaire prévu mercredi 02 juin.

Ces mesures prévoient la mise en place de formations fixes et mobiles, l'intensification des patrouilles de contrôle et l'implication des formations aériennes en vue de faciliter le trafic routier notamment au niveau des axes menant aux centres d'examen.

Les équipes de protection des mineurs accompagneront les candidats au niveau des accès aux centres d'examen d'autant que ce dernier se déroulera dans une conjoncture sanitaire exceptionnelle due à la pandémie du coronavirus (Covid-19), d'ou la nécessité de poursuivre l'application du protocole sanitaire décidé par les pouvoirs publics.

La Protection civile a mis en place un dispositif de prévention et de sécurisation en prévision des examens scolaires de fin d'année 2020-2021.

Dans le cadre de ce dispositif, les services techniques de prévention de la Direction générale de la Protection civile ont effectué plusieurs visites au niveau de l'ensemble des établissements scolaires et centres d'examens réquisitionnés, pour veiller au respect des mesures de prévention et de sécurité liées à la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Les unités de la Protection civile ont effectué, dans ce cadre, "plusieurs opérations de désinfection à travers 19.206 centres d'examen réquisitionnés pour accueillir les candidats, dont 13.341 pour l'examen de fin de cycle primaire (5ème), 2.513 pour le Brevet d'enseignement moyen (BEM) et 3.352 pour le Baccalauréat, et 217 centres de correction.