Le président Tebboune accorde une interview à l'hebdomadaire français Le Point

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a accordé une "longue" interview à l'hebdomadaire français Le Point, au cours de laquelle il a répondu aux questions des journalistes avec une "franchise rare" sans éluder "aucun sujet", souligne la publication.

Au cours de cette interview réalisée par deux journalistes et écrivains algériens vivant en Algérie, Kamel Daoud et Adlène Meddi, les questions ont porté, notamment, sur la situation politique en Algérie, les réformes politiques et économiques en cours et le rôle de l'Armée nationale populaire (ANP).

Les questions ont porté, en outre, sur les relations avec la France et le dossier de la mémoire, ainsi que les questions régionales, notamment le conflit au Sahara occidental et la situation au Sahel.

