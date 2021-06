Le trophée du meilleur exportateur algérien en 2020 attribué à Iris pneumatique

Le trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures pour l’année 2020 a été attribué mercredi à l’Eurl Saferex à travers sa filiale pneumatique Iris.

La cérémonie de remise des prix de la 18e édition de ce trophée, organisée à Alger par le World Trade Center Algiers (WTCA), s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement et cadres de différentes institutions et organismes.

Lors d’une déclaration à la Chaine 3 de la radio Algérienne le directeur général adjoint Iris, Djamel Guidoum , indique que son entreprise a réussit à exporter 400 000 peux en 2020, vers des pays économiquement assez puissant, à l’image des USA, qui ont une part de tiers de nos exportation globale.« Iris est la première et unique marque africaine de pneumatique», ajoute-il.

D’autre part, la société exportatrice a évoqué les entraves qui persistent l’acte d’exporter, et ce, malgré les ordres du président de la république. « On a toujours des obstacles, on est entrai de souffrir. Mais, il y a, quant même, des obstacles qui ont été réglé, notamment douaniers ».

A noter que 1207 exportateurs ont été recensés par le ministre de commerce pour l’année 2020. Les produits phares exportés par notre pays, sont les engrains minéraux et chimiques avec un montant de 733,97 millions USD en 2020 contre 728,48 millions USD en 2019 soit une hausse de 0,75%.

Il faut savoir que 303 millions USD ont été généré par l'exportation du sucre en 2020 contre 260 millions USD en 2019 (+16,80%), alors que les exportations du ciment ont atteint 81,8 USD en 2020 soit une augmentation de 34,87% par rapport à 2019 (60,60 millions USD).

De leur côté les exportations en matière de dates ont atteint l'année passée 73,03 millions USD contre 63,78 millions USD en 2019 (+14,49%).

Les produits algériens ont été exportés vers des pays européens, africains, asiatiques, américains et sud-américains.