EN - Amicales : Andy Delort forfait pour les 3 sorties des Verts

L'attaquant de la sélection nationale Andy Delort est forfait pour les prochaines sorties en amical des Fennecs, a annoncé ce jeudi la Fédération algérienne de football (FAF).

« Suite à une contracture qu’il a eue lors de la séance d’entraînement du mercredi 2 juin 2021, l’international des Verts Andy Delort devra faire l’impasse sur la suite du stage de la sélection nationale », rapporte un bref communiqué de la FAF.

« Le sociétaire de Montpellier HSC sera donc ménagé pour les prochains matchs de la sélection nationale », ajoute la même source.

Réagissant sur Facebook à cette mauvaise nouvelle, le Montpelliérain s’est dit « Dégoûté et triste » pour les supporters et pour le peuple algérien, tout en leur promettant de revenir plus fort.

Il s’agit du second forfait dans les rangs des Verts après celui d’Ismaël Bennacer, également pour blessure.

Ce jeudi soir, les protégés de Djamel Belmadi disputeront leur premier match amical face à la Mauritanie, prévu à partir de 20h45 au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Par la suite, les camarades de Ghezzal affronteront le Mali, le dimanche 6 juin, toujours à Blida (20h45), avant d’aller défier les Aigles de Carthage, le vendredi 11 juin à Tunis.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia