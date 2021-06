Viandes blanches : Hemdani demande la constitution d'un stock de régulation

Le ministre de l'Agriculture, Abdelhamid Hemdani, a demandé, jeudi à Alger, aux différents intervenants dans la filière avicole d’envisager l’examen de la constitution d’un stock de régulation en viandes blanches, dans le but de stabiliser les prix et préserver les revenus des éleveurs, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette instruction a été émise lors d'une réunion de travail qu'il avait présidée et qui a été consacrée à l’examen de la situation actuelle de la filière avicole après une période de perturbation accentuée par la spéculation, a précisé la même source.

Cette réunion, à laquelle ont pris part des membres du Conseil national interprofessionnel de la filière avicole, le P-dg de l’Office national de l’aliment du bétail (ONAB) et des cadres du ministère, a permis de faire le point sur la situation de la filière en terme de production, de régulation du marché des viandes blanches et celui des matières premières et des intrants biologiques ainsi que l’aspect sanitaire, a ajouté le ministère.

M. Hemdani, a fait valoir, à l'occasion, les efforts consentis en amont de la filière pour asseoir une démarche de régulation en vue de stabiliser le marché et de pérenniser la filière, a souligné le communiqué.

Concernant la hausse des prix des matières premières, le ministre a insisté sur la rigueur dans l’application des mesures prises par les pouvoirs publics en faveur de la filière et leur impact sur les prix de l’aliment sur le marché, mettant en garde contre certaines pratiques spéculatives dans ce domaine, a conclu la même source.