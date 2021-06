50m nage libre : minima B des JO et nouveau record d’Algérie pour Melih

La nageuse algérienne Amel Melih a réalisé le minima B du 50m nage libre des Jeux Olympiques de Tokyo (Japon), jeudi, à l’occasion de la deuxième étape du circuit Mare Nostrum dans la ville française de Cannes.

Avec un temps de 25.36, Melih a réalisé un coup double en réalisant les minima B des JO et améliore son propre record d’Algérie.

Très émue après sa performance, la sociétaire du SAL Saint-Priest a réagi sur sa page Facebook où elle n’a pas manqué de remercier tous ceux qui l’accompagnent au quotidien.

« Un rêve qui se réalise. Je n’en reviens toujours pas ! On a travaillé dur, très dur. Le chemin a été long, difficile, semé d’embûches, de difficultés en tout genre, parfois de doutes, mais on n’a jamais rien lâché et surtout, on n’a jamais perdu de vue notre objectif ! Le travail paye Hamdoulah », a écrit Melih sur sa page Facebook.

À 49 jours du coup d’envoi des Jeux japonais, seul d'Oussama Sahnoune a pu réaliser les minima A sur le 50 et le 100 m nage libre. De leur côté, Jaouad Syoud et Abdellah Ardjoune ont eux aussi réalisé les minima B sur le 200m 4 nages, le 100 et 200m papillon pour le premier, et le 100 et le 200m dos pour le second.