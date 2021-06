Tendance haussière de la Covid-19 : les négligences menacent du pire

La Covid est de retour et suit une courbe ascendante pour amplifier les bilans quotidiens communiqués par le comité scientifique de suivi de la pandémie en Algérie. Pour preuve, la barre des 300 cas de contaminations, par jour, est dépassée depuis le début du mois de juin.

L’institution drivée par le ministre de la Santé et Réforme hospitalière a dénombré 336 nouveaux cas de contaminations. Une hausse qui fait tant inquiéter les pouvoirs publics qu’avertir les citoyens peinés par une maladie inscrite dans la durée et passant d’un relâchement manifeste par rapport aux mesures barrières à l’indifférence totale jusqu’à négliger le moindre geste, à savoir, le port de la bavette.

Contacté par Ahcène Chemache, de la Chaîne 3 de la Radio Algérienne, le Pr. Belhocine explique que « Cette hausse est due au relâchement de la vigilance individuelle observé partout. Cet état de fait réunit tous les ingrédients de l’aggravation de la situation d’où nous avons trois variants nouveaux qui circulent en Algérie », avertissant « Si les choses ne sont pas prises en main sérieusement, on s’acheminera fatalement vers l’augmentation du taux de contaminations et on risque donc d’aller vers une grande pression de la situation sur notre système de santé et l’obligation d’aller vers des mesures de confinement plus strictes ».

À Sétif, le CHU Saadna Abdenour témoigne de l’aggravation de la situation où « les services Covid-19 et urgences sont saturés depuis une semaine », atteste Nabil Mosbah, chef de service réanimation.

Ce dernier indique qu’au niveau des urgences, de pneumo, de médecine interne et infectieux, la saturation est tel que l’on pense à ouvrir le service de chirurgie ou d’orthopédie pour répondre au flux intrant.

De leur côté, les citoyens constatent une négligence absolue au sein de la société et reconnaissent être essoufflés par le port des bavettes et dépassés par le non-respect de la distanciation. Plus de détails dans les propos rapportés par Ahcène Chemache de la chaine 3.