Vingt Palestiniens blessés lors d'affrontements avec les forces d'occupation à Naplouse

Vingt Palestiniens ont été blessés vendredi par les forces d'occupation sionistes lors d'un rassemblement contre la construction de colonies dans la ville de Beita, au sud de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, indiquent des sources médicales, citées par l'agence Wafa.

Les médecins ont évacué vingt Palestiniens blessés par des tirs à balles réelles de l'armée sioniste lors d'affrontements à Jabal Sbeih, vers des hôpitaux, selon le directeur du service des urgences du Croissant-Rouge palestinien à Naplouse, Ahmad Jibril, soulignant que l'une des victimes a été grièvement blessée par une balle dans le cou.

Le rassemblement pacifique a été organisé après qu'un groupe de colons sionistes a installé plus de 20 maisons mobiles et caravanes au sommet de la montagne comme prélude à l'occupation de cet endroit et à l'établissement d'un avant-poste colonial.

Au cours des deux dernières semaines, deux Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres ont été blessés par des tirs de l'armée israélienne à Beita, et au cours des deux derniers mois plusieurs régions à Naplouse ont été le théâtre de manifestations hebdomadaires contre la spoliation des terres palestiniennes au profit de l'expansion illégale des colonies sionistes.

Tous les vendredis, les Palestiniens organisent dans les villages et villes de la Cisjordanie des manifestations pacifiques contre la construction de colonies.

