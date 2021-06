Portabilité téléphonique : Changer son opérateur tout en préservant son numéro désormais possible

La portabilité des numéros de téléphone est désormais possible en Algérie. Ce qui fut un rêve des abonnées devient réalité, voire possible, à partir de ce mois de juin courant. Il s’agit de la possibilité de changer d’opérateur tout en gardant son numéro de téléphone (ou sa puce).

Un guichet unique est désormais ouvert au niveau des opérateurs de téléphonie mobile à travers le réseau en Algérie.

Ceci sera possible « via la mise en place d’un guichet unique de téléphonie mobile afin d’opérer l’ensemble des démarches pour l’abonnée désireux de changer d’opérateur et une base de données centralisée pour les trois opérateurs », explique Mme Khaloui Nawel, chargée d’études au ministère de la Poste et TIC.

Mais balancer d’un opérateur à un autre n’est pas sans condition. D’amples détails avec Rym Boukadoum, de la chaine 3, de la Radio Algérienne.