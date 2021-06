13 millions de tonnes générés annuellement : une nouvelle stratégie pour valoriser les déchets ménagers

Pas moins de treize (13) millions de tonnes de déchets générés annuellement en Algérie. Un gisement à valoriser mais demeurant dans les enfouissements techniques. Un véritable manque à gagner pour l’économie algérienne.

Au ministère de l’environnement, on penche sur l’élaboration d’une stratégie pour récupérer ce gâchis qui se perd dans la nature. « Une feuille de route entre différents départements ministériels, le privé et les collectivités locales est établie pour retracer cette stratégie qui a accès surtout sur le la valorisation des déchets pour enfouir moins et recycler plus », indique Mme Hamidi Samira, chargée d’études au Conseil national économique, social et environnemental (CNESE).

Pour le président de ce Conseil, Rédha Tair, les investissements ont certes un coût et il faut sensibiliser tous les intervenants sur ce coût mais surtout sur les bénéfices à tirer de cette stratégie industrielle. Plus de détails avec Nadir Kechoud de la chaine 3 de la Radio Algérienne.