Charfi : "Nous avons enregistré une évolution dans le discours politique" durant la campagne électorale

Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a affirmé, samedi à Alger, avoir enregistré une "évolution" dans le discours politique des candidats durant la campagne électorale pour les législatives du 12 juin.

"Nous avons enregistré avec satisfaction une évolution dans le discours politique des candidats durant la campagne électorale", a déclaré M. Charfi qui supervisait en compagnie du Commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui, l'ouverture d'une rencontre régionale de la société civile organisée dans le cadre de la campagne de sensibilisation à l'importance des prochaines élections.

Affirmant qu'aucun "dépassement" n'a été enregistré dans le discours politique durant la campagne électorale, le président de l'ANIE a estimé que ce discours connaissait "une évolution".

Après avoir salué la présence "importante" de jeunes candidats aux législatives, M. Charfi a considéré que cet engouement était un signe que le prochain Parlement sera composé "pour moitié de jeunes".

Pour M. Charfi, la campagne de sensibilisation organisée par la société civile pour mettre en exergue l'importance des élections législatives, se veut "une action citoyenne" et "une motivation pour participer" aux élections.

De son côté, M. Hamzaoui a déclaré que les élections législatives constituent "un rendez-vous national et une échéance importante" et sont "une opportunité pour élire une institution législative issue de la véritable volonté populaire".

La société civile appelle les Algériens à se rendre "massivement" aux urnes et à participer à ce rendez-vous en tant que "principales étapes de réforme que mène l'Algérie pour consolider la démocratie", a-t-il poursuivi.

Concernant la rencontre régionale, le même responsable a précisé qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres programmées au titre de la campagne de sensibilisation à l'importance des législatives, organisée par des associations et des organisations à travers l'ensemble du territoire national.

Placée sous le thème "Tu veux le changement...appose ton empreinte" et initiée par la société civile et les SMA en collaboration avec l'ANIE, une campagne nationale de sensibilisation avait été lancée, jeudi, pour contribuer à la réussite du prochain rendez-vous électoral et sensibiliser les citoyens à l'importance de l'élection en tant que devoir national.

