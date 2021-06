Logistique portuaire : le Groupe SERPORT lance sa plate-forme numérique de gestion électronique des marchandises

Le Groupe de Services Portuaires « SERPORT-Spa » a officialisé, ce lundi, le lancement de sa plate-forme numérique, destinée à améliorer la gestion des marchandises dans les ports du pays, à travers l’établissement d’une base de données.

« Cette plate-forme numérique permettra la gestion électronique du passage des marchandises par le port, dès l’annonce de l’arrivée du navire, jusqu’à sa réception », déclare Salim Djalal, Secrétaire général au ministère des Transports, au micro de Rym Boukadoum de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.

Il ajoute que « la mise en place de ce système numérique va mener à une meilleure gestion logistique et va améliorer et faciliter l’échange de marchandises avec un accès facile et rapide à l’information entre les différentes parties prenantes dans le commerce extérieur. Tout cela, en réduisant les délais de transit des marchandises par le port, encourager la concurrence dans le commerce extérieur et réduire les frais engendrés par les pénalités de retard, et, enfin, assurer une meilleure transparence dans le suivi des procédures ».

Le Groupe de Services Portuaires « SERPORT-Spa » est chargé, notamment, du suivi stratégique et de contrôle opérationnel des filiales relevant de son portefeuille, parmi lesquelles figurent les dix (10) Entreprises de Gestion des Ports et abris de Pêche (EGPP).