De grandes marches de soutien au peuple sahraoui dans différentes régions d'Espagne

Des marches de soutien au peuple sahraoui se poursuivent dans différentes régions d'Espagne durant tout le mois de juin, pour dénoncer la négligence de la communauté internationale du conflit au Sahara occidental et la complicité du gouvernement espagnol avec le régime d'occupation marocain.

La Marche pour la liberté du peuple sahraoui, un circuit pédestre dans toute l'Espagne qui traversera plusieurs communes par étapes, a démarré le 19 mai de différents points et est arrivé dimanche à Santander pour converger à Madrid le 19 juin.

Le maire de Santander, Gema Igual, a présidé la réception des participants dimanche et a réitéré le soutien de la mairie à cette manifestation de solidarité.

"Vous pouvez compter sur le soutien de notre conseil municipal à travers toutes ces initiatives qui rendent la question du Sahara occidental visible et pour répondre aux besoins les plus immédiats de ses citoyens", a déclaré Gema Igual.

Les groupes parlementaires Régionaliste, Populaire, Socialiste et Citoyen ont signé une déclaration de soutien à la Marche pour la liberté du peuple sahraoui.

L'étape de ce lundi, Santander-Torrelavega, est partie de la Chambre régionale après que la présidente de l'Intergroupe parlementaire Paix et Liberté pour le peuple sahraoui, Maria Teresa Noceda, a lu la déclaration de soutien à la Marche que quatre groupes parlementaires ont signée : Régionalistes , Populaires, Socialistes et Citoyens.

"C'est une fierté d'ouvrir les portes pour recevoir aujourd'hui ceux qui marchent pour une juste cause, celle du peuple sahraoui", a déclaré le président du Parlement, Joaquin Gomez, dans les quelques mots de bienvenue qui ont précédé la lecture de la déclaration.

Il est prévu que la marche se rende également dans d'autres municipalités telles que Güemes, Somo, Bezana, Torrelavega, Los Corrales, Barcena de Pie de Concha, Reinosa ou Aguilar de Campoo.

Pendant le temps que durera la marche, des activités et des événements dans les villes se dérouleront pour valoriser l'engagement de la société civile et continuer à apporter un soutien à cette initiative, qui a le soutien de plus de 400 organisations, et de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et du Front Polisario en tant que seul et légitime représentant du peuple sahraoui.

Le 19 juin, toutes les colonnes devraient arriver à Madrid et se réunir à la Puerta del Sol à 11h30, d'où elles partiront pour le ministère des Affaires étrangères afin de livrer un manifeste et d'organiser un événement politico-culturel.

L'initiative "Marche pour la liberté" est une action directe non-violente pour revendiquer et donner de la visibilité à la lutte du peuple sahraoui.

Des centaines de personnes et des dizaines d'entités ont rejoint cette marche.

Des organisations, associations et partisans de la cause sahraouie de tout l'Etat espagnol y participent.

