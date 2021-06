Mine d’or d'Amesmessa à In Guezzam : réception des premières quantités de minerais

L’Entreprise d’exploitation des mines d’or (ENOR), vient de recevoir les premières expéditions du minerai aurifère produites par les micro-entreprises d’exploitation minière artisanale dans son usine de traitement à Amesmessa (In Guezzam), a indiqué lundi le ministère de l'Energie et des mines.

Une quantité totale de plus de 40 tonnes à une teneur moyenne de 11,8 g/tonnes a été fournie par deux micro-entreprises, la première avec 22,850 tonnes et une teneur de 13,725 g/t et la deuxième avec 17,380 tonnes avec une teneur de 9,462 g/t, a précisé la même source.

Le communiqué a rappelé que le ministère de l’Energie et des mines prévoit d’atteindre une production d’or pour l’année en cours de l’ordre de 250 kg dans un premier temps pour passer à 500kg l’année prochaine.

Le ministère de l'Energie et des mines avait annoncé, la semaine passée, la signature de 36 contrats commerciaux entre l'ENOR et des micro-entreprises pour l'achat des pépites d'or produites dans le cadre de l'ouverture du domaine d'exploitation minière artisanale de l'or au profit des jeunes des régions du Sud.

