L'Algérie condamne "fermement" l'attaque terroriste à Sebha en Libye

L'Algérie a condamné "fermement" l'attaque terroriste ayant ciblé, lundi, un barrage de la police libyenne à l'entrée de la ville de Sebha (Libye) qui a entrainé la mort de deux (2) officiers en sus de 5 autres policiers blessés, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"L'Algérie condamne fermement l'attaque terroriste ayant ciblé, le 7 juin 2021, un barrage de la police libyenne

"L'Algérie qui réitère sa position et solidarité absolue avec le peuple libyen frère affirme son soutien inconditionnel aux autorités libyennes dans leurs efforts incessants pour rétablir la stabilité politique et la sécurité à travers la Libye", exprimant "ses sincères condoléances et compassion avec la Libye, gouvernement et peuple, et les familles des martyrs tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés".

Le ministère libyen de l'Intérieur a donné ce lundi des instructions à la direction de sécurité et les services d'investigations criminelles à l'effet d'ouvrir une enquête.