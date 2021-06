Législatives du 12 juin : départ des bureaux itinérants à Ouargla, Illizi et Djanet

Les caravanes des bureaux de vote itinérants ont pris, mardi matin, la route vers les daïras frontalières à Ouargla (pour le Sud-est) et Illizi et Djanet afin de permettre aux électeurs des circonscriptions électorales isolées d’accomplir, dès demain, leur devoir électoral, dans le cadre des législatives du 12 juin.

La première caravane de six (6) bureaux itinérants a pris le départ d'Ouargla vers la daïra frontalière d'El-Borma (420 km au Sud d'Est du chef lieu de wilaya), pour permettre aux populations de cette région d'accomplir leur devoir civique.

Les six bureaux itinérants, où les opérations de vote sont réglementairement avancées de 72 heures de la date du scrutin, totalisent un électorat de 10.969 inscrits, a fait savoir le délégué de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Ali Chemsa.

Ils ont été dotés de tous les équipements et moyens nécessaires pour le bon déroulement de ce rendez-vous électoral et permettre aux populations nomades et des personnels de l'Armée national populaire déployés dans cette région frontalière avec la Tunisie, d'accomplir leur devoir dans de bonnes conditions, a-t-il ajouté.

La wilaya d'Ouargla compte un électorat de 208.193 inscrits, répartis sur 84 centres électoraux coiffant 490 bureaux de vote, dont les six itinérants déployés dans la daïra d'El-Borma, selon les données de l'ANIE.

Un total de 34 listes (20 partisanes et 14 indépendantes) sont en lice pour ces législatives, pour briguer l'un des trois sièges prévus pour la wilaya à la future Assemblée populaire nationale.

Neuf autres bureaux itinérants ont pris le départ pour sillonner la nouvelle wilaya de Djanet afin de permettre 10665 inscrits de voter à partir de mercredi.

Les bureaux itinérants d’Illizi ont pris, depuis ce matin le cap vers l’extrême est de la wilaya pour permettre au corps électoral local de voter et choisir leurs représentants dans l’Assemblée élue.

