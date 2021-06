Transport maritime : la Cnan-Med réceptionne un nouveau navire de transport de marchandises baptisé "Cirta"

La Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN) a réceptionné, mardi, un nouveau navire de transport de marchandises baptisé "Cirta" doté d'une capacité de transport de 1478 conteneurs.

La réception de ce navire s'est déroulée au niveau du port d'Alger lors d'une cérémonie présidée par le ministre des Travaux publics et des Transports, Kamel Nasri, en présence du ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab et du wali d'Alger, Youcef Chorfa.

Fabriqué en Chine, le navire "Cirta" d'une longueur de 172 mètres et de 24 mètres de largeur est doté d'une capacité totale de 1.478 conteneurs dont 190 conteneurs réfrigérés pour le transport de marchandise au niveau du bassin méditerranéen au profit de la Cnan-Med.

Classé navire "vert", le "Cirta" est muni de moyens et d'équipements sophistiqués conçus pour être respectueux de l'environnement, selon les explications données par son équipage.

M. Nasri a affirmé, lors d'un point en marge de la cérémonie, que le "Cirta" est doté des mêmes caractéristiques technique que le navire "Djanet" réceptionné la semaine dernière", tout en précisant que cette acquisition s'inscrivait dans le cadre du programme des investissements arrêté par le ministère des Travaux publics et des Transports.

Dans ce sillage, il a fait état de la réception l'été prochain qu'un autre navire de transport de voyageurs ayant une capacité de 1.800 voyageurs et 600 véhicules baptisé '"Badji Mokhtar 3".

M. Nasri a évoqué aussi un projet d'acquisition de près de 2000 conteneurs vides, en attentant la fabrication de ce type de moyens de transport au niveau local par des entreprises algériennes intéressées.

"Toutes ces initiatives ont pour but de renforcer le rôle de l'Algérie dans le domaine du fret maritime et de transport de personnes, et ce dans l'objectif de réduire le recours à des prestataires étrangers payés en devises", a expliqué M. Nasri.

De plus, il a appelé les responsables présents à cette cérémonie au suivi continu de la ressource humaine formée localement pour lui permettre de bénéficier des meilleures connaissances dans le domaine, au sein des navires de la Cnan-Med, filiale du Groupe algérien de transport maritime (GATMA), représentant, selon lui, "le porte-drapeau" du pavillon national.

