Réchauffement climatique : le Président de la République appelle à trouver des solutions appropriées

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a appelé, mardi dans un discours prononcé par visioconférence lors de la réunion du Comité des chefs d'Etat et de Gouvernement africains sur le changement climatique, à l'impératif de trouver des solutions appropriées traitant des répercussions négatives du réchauffement climatique, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République a prononcé un discours par visioconférence lors de la réunion du Comité des chefs d'Etat et de Gouvernement africains sur le changement climatique, dans lequel il a appelé à trouver des solutions appropriées traitant des répercussions négatives de ce phénomène et les pays développés à assumer leurs responsabilités et à remplir leurs engagements techniques et financiers envers les pays en voie de développement et à accélérer la concrétisation de la proposition de

l'Algérie de créer un Fonds de soutien aux mesures de lutte contre les effets négatifs des changements climatiques", précise la même source.

APS