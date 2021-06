Radio algérienne: acquisition de 15 fourgons Mercédès-Benz

La Radio Algérienne a acquis, ce mercredi, 15 véhicules de transport collectif de marque Mercedes-Benz, auprès de la Société Algérienne de Production de Poids Lourds (SAPPL-MB).

Lors d’une cérémonie organisée, ce matin, à l’auditorium Aissa Messaoudi en présence des cadres de l’entreprises et des représentants des travailleurs, le directeur général de la radio Algérienne, M. Mohamed Baghali a tenu à remercier, particulièrement, la direction la Direction des industries militaires du MDN et la commissions des marchés qui ont « facilité la procédure et ont permis l’aboutissement de ce marché dans des délais très courts ».

Pour le premier responsable de la Radio algérienne, le renouvellement des moyens de transport est une affaire pressante dictée par la nécessité d’améliorer les conditions de travail du personnel de l’entreprise afin d’assurer un meilleur service public.

Profitant de cette opportunité, le directeur général a félicité le personnel et les cadres de la Radio algérienne qui « se sont mobilisés durant la campagne électorale pour les élections législative du 12 juin ».