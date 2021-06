Enlèvement de 7,5 tonnes de déchets des ports de Tlemcen

Une quantité de déchets solides et plastiques estimée à 7,5 tonnes a été enlevée des trois ports de la wilaya de Tlemcen lors de la huitième édition de l’opération ports bleus, a indiqué mercredi la direction de la pêche et des ressources halieutiques.

Cette opération organisée chaque année vise d’arrêter les effets des macro-déchets sur l’écosystème marin et sur les activités de la pêche, en plus de débarrasser les ports de Honaine, Marsa Ben M’hidi et Ghazaouet de tous les déchets flottants ou enfouis dans les fonds marins et dans les bassins portuaires.

Cette opération été encadrée par des groupes de plongeurs en collaboration avec la protection civile, les gardes côtes et l’Entreprise de gestion des ports. Elle s’est soldée par le ramassage de déchets solides (plastiques, ferrailles, bois et autres détritus comme les cordes, les restes de filets et ordures de diverses natures).

APS