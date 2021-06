Sonelgaz : un plan spécial durant le mois de juin

La Société nationale de distribution de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) a tracé un plan spécial pour la période allant du 12 au 30 juin, en prévision des élections législatives et des examens de fin d'année "dans l'objectif de garantir la qualité et la continuité du service de distribution de l'électricité", a indiqué mercredi un communiqué de la société.

"La Sonelgaz a tracé un plan spécial comprenant des mesures exceptionnelles pour la période allant du 12 au 30 juin, coïncidant avec les législatives et les examens de fin d'année (BEM et BAC) en vue de garantir la qualité et la continuité du service de distribution de l'électricité", souligne la même source.

Le plan tracé inclut notamment le renforcement des programmes de permanence et la mobilisation des équipes techniques au niveau de toutes les circonscriptions techniques d'électricité au niveau national, au nombre de 226, ainsi que les équipes des petites interventions au niveau des 378 agences commerciales, tout en renforçant les ressources humaines et matérielles en vue d'une intervention immédiate et efficace en cas d'urgence".

Et pour éviter toute coupure d'électricité, la Sonelgaz a donné des instructions aux différentes directions de distribution de l'électricité et du gaz au niveau des wilayas du pays pour l'accompagnement des directeurs des centres d'examen avant et durant le déroulement des épreuves de fin d'année pour leur assurer les conditions techniques idoines ainsi que la coordination permanente avec les directeurs de l'Energie au niveau des wilayas", ajoute la même source.

La Sonelgaz met à la disposition de ses clients un centre d'appel national joignable 24/7 sur le numéro 3303, pour tout renseignement ou signalement de toute perturbation ou coupure , conclut le communiqué.