Sahara occidental: le Président Ghali salue les positions "claires et franches" du Président Tebboune

Le Président de la République sahraouie et Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a salué "les positions claires et franches" de l'Etat algérien et de son Président, M. Abdelmadjid Tebboune vis-à-vis de la cause sahraouie, a rapporté l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Le Président Ghali recevait à l'hôpital central de l'Armée "Mohamed-Seghir-Nekkache" de Aïn Naâdja (Alger), le Premier ministre sahraoui, Bouchraya Hamoudi Beyoun qui s'est rendu au chevet du président sahraoui dont l'état de santé est en nette amélioration.

Le président sahraoui a salué, lors de la rencontre, "les positions claires et franches de l'Etat algérien frère et de son Président, M. Abdelmadjid Tebboune qui n'a eu de cesse de les exprimer à toutes les occasions".

Il a également transmis ses salutations à tous les enfants de son peuple où ils se trouvent, appelant à la mobilisation générale des différentes institutions et instances et des militants, en vue de mettre en échec les plans de l'occupation, tout en réaffirmant les choix nationaux de liberté et d'indépendance, valorisant à la fois, "l'esprit de don de soi".

M. Hamoudi Beyoun a présenté, pour sa part, au Président Ghali, un exposé général et détaillé "sur le déroulement des programmes caractérisés par les résultats positifs obtenus dans différents domaines".

Selon SPS, les développements de la cause sahraouie ont été passés en revue, " à la lumière des acquis accomplis lors de la période militaire, juridique, politique et médiatique précédente et ce qu'a connu comme présence internationale, régionale, dense et importante".

La rencontre a été une occasion pour le Président Brahim Ghali, "d'instruire le Premier ministre quant à l'impératif d'assurer la poursuite du déroulement des programmes décidés", soulignant la nécessité de mener à bien la réalisation des programmes d'été et de relever le niveau des prestations fournis aux citoyens", a indiqué SPS.

Le président de la RASD a également mis l'accent sur la nécessité de la bonne préparation pour assurer la réussite de la session du Secrétariat national du Front Polisario comme station d'évaluation et de révision en adéquation avec les décisions du 15è congrès populaire.

Pour rappel, le président de la République, chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune s'était enquis, la semaine dernière, de l'état de santé du président sahraoui, Brahim Ghali, à l'hôpital militaire Mohamed-Seghir-Nekkache de Aïn Naâdja (Alger).

Le président Tebboune s'est rendu, en compagnie du chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, au chevet du président sahraoui qui poursuit sa convalescence après avoir contracté la Covid-19.

Dans une entrevue accordée à la chaîne qatarie "Al Jazeera", le Président Tebboune a réaffirmé que "l'Algérie porte le flambeau de la Palestine, du Sahara occidental et des peuples opprimés, c'est pour cette raison que l'on veut faire taire sa voix, mais cela n'arrivera pas".

Sur le Sahara occidental, le président de la République a affirmé que "cette question est depuis quatre (4) décennies entre les mains de la commission onusienne de décolonisation. Les Nations Unies considèrent le Sahara occidental comme une colonie".

Concernant l'accueil par l'Algérie du président sahraoui, M. Brahim Ghali, le Président Tebboune a indiqué qu'il avait reçu auparavant "le dirigeant sahraoui comme homme politique élu par le peuple sahraoui".