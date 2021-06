Belmadi : on s'attend à un match difficile et compliqué

Le coach national, Djamel Belmadi, a indiqué ce jeudi qu'il s'attend à "un match difficile et compliqué", vendredi en amical face à la Tunisie à Radès (20h30),

« Nous allons affronter un adversaire de taille. Jouer contre la Tunisie nous donne souvent des matchs difficiles et compliqués, c'est ce qu'on recherche d'ailleurs. Nous continuons dans la préparation des prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du monde 2022", a indiqué Belmadi, peu avant le départ de la délégation algérienne pour Tunis.

« Nous avons aligné nos deux premiers matchs amicaux à des dates rapprochées (3 et 6 juin, ndlr). On a eu un peu plus de temps pour préparer cette rencontre face à la Tunisie, on a vu ce qu'on veut mettre en place. C'était une préparation assez normale et classique, les joueurs savent comment fonctionner. Dans la production et le contenu du match, on va essayer de mettre ce qu'il faut, toujours avec l'obligation de résultat", a-t-il ajouté.

Avant de donner la réplique aux Aigles de Carthage, les camarades de Mahrez ont disputé deux autres joutes amicales, à Blida, ponctuées par des victoires, respectivement, face à la Mauritanie (4-1) et au Mali (1-0).

Deux nouveaux succès pour la bande à Belmadi qui a réussi la prouesse d’égaler le record d’invincibilité (26 matchs) détenu jusque-là par la Côte d’Ivoire.

Un nouveau record en ligne de mire

Vendredi, une nouvelle victoire, ou à défaut un match nul, permettra aux Algériens d'entrer un peu plus dans l'histoire du football continental.

« Nous ne sommes pas une équipe imbattable, mais il faudra le prouver sur le terrain. Je suis plutôt concentré sur mon équipe et la nécessité de réaliser un bon match, que par ce qui se dit en Tunisie », a indiqué le patron des Verts. Avant d'enchaîner : « Nous cherchons toujours à décrocher de bons résultats, pour diverses raisons : la confiance des joueurs, le classement de la Fifa et surtout la nécessité de rester sur une dynamique positive. Dans un match, il y a un gagnant et un perdant, nous préférons toujours être le vainqueur, tout simplement ».

Interrogé sur l'état de santé Youcef Atal et Adam Ounas, Belmadi s'est montré rassurant et a révélé que les deux joueurs sont d’attaque face à la Tunisie.