Gouvernement Djerad : 459 textes législatifs et règlementaires élaborés au 1er semestre 2021

L'action normative du gouvernement conduit par le Premier ministre Abdelaziz Djerad s'est soldée par un total de 459 textes législatifs et règlementaires élaborés durant la période allant du 1er janvier au 23 mai 2021, dont 412 textes publiés au Journal Officiel et 47 autres en phase de signature ou de publication, a-t-on appris jeudi auprès des services du Premier ministre.

Cette action normative a été axée notamment sur "la poursuite de la mise en œuvre des réformes politiques, économiques et sociales énoncées dans le programme de Monsieur le Président de la République et le plan d'action du Gouvernement, en sus de la gestion de la crise sanitaire, induite par la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) et ses implications (pas moins de 13 textes publiés)", précise la même source.

Au titre des réformes politiques et institutionnelles, "il convient de signaler, ajoutent les services du Premier ministre, la mise en place du nouveau régime électoral et des textes subséquents, socle des réformes engagées".

Au chapitre économique et social, "l'action normative a été axée notamment sur la mise en place et adaptation de dispositifs dédiés à l'épanouissement des start-up et des micro-entreprises, un meilleur encadrement de l'activité économique et commerciale, ainsi que la numérisation et la lutte contre la bureaucratie", précise encore la même source.

APS