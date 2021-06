Covid-19 : départ d'une caravane de vaccination vers Tipasa, Boumerdes et Tizi Ouzou

Une caravane composée de trois (3) cliniques mobiles s’est ébranlée ce jeudi, du siège du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en direction des wilayas de Tipasa, Boumerdes et Tizi Ouzou dans le cadre du renforcement des points de vaccination contre le Covid-19 en dehors des structures de santé.

Le coup d'envoi de cette caravane a été donné par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, et le directeur général des structures sanitaires au ministère de la Santé, Lyes Rahal.

Cette caravane est composée de trois (3) cliniques mobiles mobilisées par le ministère de la Santé en collaboration avec les laboratoires "Novo Nordisk" et "Sanofi". Elle sillonnera les villages, les régions reculées et les zones d'ombre des wilayas de Tipasa, Boumerdes et Tizi Ouzou afin de renforcer les points de vaccination de base et à étendre la campagne de vaccination à tous les citoyens où qu'ils se trouvent.

M. Fourar a rappelé que « la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 a amorcé une nouvelle phase avec la mobilisation des espaces publics de proximité dans cette opération pour se rapprocher des citoyens et permettre au plus grand nombre de se faire vacciner ».

« Ces cliniques sillonneront d'autres wilayas après celles de Tizi Ouzou, Tipaza et Boumerdes », a assuré M. Fourar.

Pour sa part, M. Rahel a fait savoir que « l’objectif de cette campagne est de vacciner 70% de la population et c’est ainsi que nous atteindrons l’immunité collective pour faire face à la pandémie », avant d’ajouter « Comme vous l’avez constaté, le ministère de la Santé a décidé d’élargir l’opération de la vaccination qui se fait maintenant au niveau des espaces dans le but de faciliter l’opération, éviter les entraves administratives et augmenter la cadence ».