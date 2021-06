La Grande-Bretagne appelle au retrait des forces étrangères de Libye

Le ministre d'Etat britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, James Cleverly a appelé au retrait sans plus tarder de toutes les forces étrangères de Libye.

"Notre position était claire, nous approuvons le retrait sans plus tarder de toutes les forces étrangères et mercenaires de Libye", a déclaré jeudi Cleverly lors d'une conférence de presse tenue à Tripoli, avec la ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla al-Mangoush.

"Les Libyens ont maintenant une réelle opportunité d'écrire le prochain chapitre de l'histoire de leur pays", a-t-il soutenu, estimant que "la prochaine étape sera la tenue des élections en décembre".

De son coté la cheffe de la diplomatie libyenne, Al-Mangoush a indiqué : "Nous aspirons à entamer un partenariat stratégique avec le Royaume-Uni dans tous les domaines, et nous soulignons l'importance de la coopération entre les deux pays dans plusieurs secteurs importants, notamment la sécurité, l’administration et la finance, ainsi que leur développement".

S'adressant au gouvernement britannique, la ministre a déclaré "Nous vous invitons à travailler dans votre ambassade à Tripoli et à ouvrir prochainement un Consulat dans la ville de Benghazi".

La responsable libyenne a salué "la disposition du Royaume-Uni à fournir un appui technique pour soutenir le processus politique et l’échéance électorale"

"Nous soulignons l’impératif de coordonner et de renforcer les positions internationales vis à vis de la crise libyenne par la création d'un groupe pour la stabilité de la Libye sous une direction libyenne, et nous aspirons à un soutien du Royaume-Uni pour cette vision", a indiqué la ministre libyenne des Affaires étrangères.

Plus tôt jeudi, le ministre d'Etat britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, est arrivé à Tripoli pour discuter des relations bilatérales entre les deux pays et des moyens de soutenir la Libye dans son processus politique.

La situation en Libye s'est nettement améliorée depuis que le gouvernement d’unité nationale et le nouveau Conseil Présidentiel ont pris leurs fonctions le 16 mars 2021, pour conduire le pays aux élections législatives et présidentielle prévues le 24 décembre prochain.

