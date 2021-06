Après des prévisions optimistes de l'Opep : le pétrole à 72,52 dollars

Les cours du pétrole sont remontés jeudi après la publication par l'Opep d'un rapport mensuel optimiste, de quoi rassurer des investisseurs circonspects au lendemain d'une hausse des stocks d'essence d'une ampleur plus importante qu'attendu aux Etats-Unis.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août a terminé à 72,52 dollars à Londres, en hausse de 0,42% ou 30 cents par rapport à la clôture de la veille.

A New York, le baril de WTI pour le mois de juillet a avancé de 0,47% ou 33 cents, à 70,29 dollars.

Le Brent et le WTI ont atteint en cours de séance 72,93 dollars et 70,65 dollars, une première depuis respectivement mai 2019 et octobre 2018.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) table sur une accélération de la reprise de la demande pétrolière au cours de la deuxième partie de l'année, a-t-elle indiqué jeudi.