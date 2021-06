Perturbation de l'AEP : Mihoubi limoge les directeurs de la distribution et de la production de la SEAAL

Le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi a mis fin, vendredi, aux fonctions des directeurs de la distribution et de la production de la Société des Eaux et de l'Assainissement d'Alger (SEAAL) et a chargé le directeur des ressources en eau de la wilaya d'Alger d'assurer la gestion sous l'autorité du wali, suite aux perturbations enregistrées dans certains quartiers de la capitale, a indiqué un communiqué du ministère.

