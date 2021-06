Elections législatives : ouverture des bureaux de vote

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce samedi matin à 8h00, au nombre de 61.543, pour accueillir plus de 24 millions d'électeurs et d’électrices, appelés à élire leurs représentants à l'Assemblée populaire nationale (APN) pour les cinq prochaines années.

Au total, 24.425.187 personnes, dont 23.522.322 à l'intérieur du pays et 902.865 électeurs issus de la communauté nationale à l'étranger, sont appelés à élire leurs nouveaux représentants à l’APN où 407 sièges sont à pourvoir pour cette neuvième législature.

À cette occasion, 61.543 bureaux de vote, ouverts jusqu’à 19h00, et répartis sur 13.000 centres à travers le territoire national, ont été mis à la disposition des électeurs.

Comme il est de coutume, les opérations de vote ont débuté mercredi dernier dans le Sud, 72h avant la date du scrutin. En effet, 34 bureaux itinérants déployés à travers les daïras frontalières et les zones enclavées des wilayas d’Ouargla, Tamanrasset, Illizi, Djanet, In Guezzam et Tindouf ont été mis à la disposition des nomades pour qu’ils puissent accomplir leur devoir.

Pour sa part, la communauté algérienne établie à l’étranger a commencé à voter depuis jeudi. 357 bureaux de vote ont été mis à la disposition des 902.865 électeurs inscrits au niveau des centres diplomatiques et consulaires.

Les 407 sièges à pourvoir sont répartis sur un total de 58 circonscriptions électorales (contre 48 auparavant), en plus des 4 zones pour le vote de la communauté nationale établie à l'étranger.

Selon les chiffres fournis par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), 28 partis politiques sont en lice pour ces élections avec 646 listes (10.468 candidats), soit moins que les indépendants qui ont présenté 837 listes (12.086 candidats).

À noter enfin qu’en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, un dispositif de prévention « Covid Manager », initié par l’ANIE, est mis en place au niveau de l’ensemble de ces bureaux électoraux. Ce protocole sanitaire comprend, notamment, le strict respect du port du masque de protection et de la distanciation physique, ainsi que la mise à disposition des électeurs de gel hydroalcoolique et de lingettes avant et après l’accomplissement du vote.

Selon les journalistes et correspondants de la Chaîne 3 de la Radio algérienne, répartis à travers l’ensemble du territoire national, l’opération de vote se passe dans les meilleures conditions avec le strict respect du protocole sanitaire.