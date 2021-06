Législatives : Le vote se poursuit dans de "bonnes conditions" à l’étranger

Les opérations de vote se poursuivent au 3ème et dernier jour du scrutin dans de "bonnes conditions matérielles et logistiques" à travers les bureaux de vote aux centres ouverts à cet effet au niveau des services diplomatiques et consulaires pour les électeurs de la communauté nationale établie à l’étranger ont rapporté les correspondants de l’APS.

Tous les moyens sont mis à la disposition des électeurs de la communauté algérienne établie à l'étranger pour les rapprocher des centres de vote afin de leur permettre d’accomplir leur devoir électoral.

Un vote sous de bons auspices en Tunisie

L'opération de vote pour les élections législatives de la communauté algérienne établie en Tunisie s'est poursuivie samedi dans de "bonnes conditions matérielles et logistiques" et dans "le strict respect du protocole sanitaire anti covid-19".

En ce dernier jour du scrutin (samedi), qui a débuté jeudi 10 juin et qui coïncide avec le début du week-end, les électeurs sont "plus présents" dans les bureaux de vote en Tunisie, comparativement aux deux derniers jours.

Le nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales dans ce pays s’élève à 17.482, répartis sur les trois postes consulaires, à savoir Tunis, Gafsa et El-Kef, ce qui représente 20 bureaux de vote, dont 9 itinérants.

En tout, neuf (9) partis politiques ont présenté des listes pour ces élections législatives au niveau de la zone 3 dont le siège se trouve à Tunis et qui englobe l'Afrique, le Maghreb et le Machrek, l'Asie et l'Océanie.

Affluence continue des électeurs au Royaume-Uni et en Irlande

Les membres de la communauté nationale établie au Royaume-Uni et en Irlande continuaient samedi d'affluer vers les bureaux de vote ouverts à Londres et dans plusieurs autres villes du royaume et d’Irlande, pour accomplir leur devoir civique.

Le scrutin pour les législatives (anticipées) connaît une affluence régulière dans les bureaux de vote ouverts dans la capitale britannique ainsi que dans les villes de Manchester, Birmingham, Glasgow, Cardiff, Belfast et Dublin (Irlande) où se concentrent les membres de la communauté nationale.

Sous la supervision des représentants de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), le scrutin se déroule dans de bonnes conditions matérielles, et dans le respect des mesures sanitaires prévues dans le protocole de prévention contre la pandémie du coronavirus.

Les 20.941 ressortissants inscrits sur la liste électorale sont appelés à élire les deux députés de la zone quatre (Europe hors France plus les Amériques) parmi les 68 candidats répartis sur 27 listes partisanes et indépendantes.

L'ambassadeur d'Algérie en France s'enquiert des conditions de déroulement du vote

L'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed Antar Daoud, qui s'est enquis samedi au 3ème et dernier jour du scrutin pour les législatives des conditions de déroulement de l'opération de vote, s'est "félicité" de la mobilisation de l'ensemble des personnels en charge de l'encadrement.

L'ambassadeur qui a accompli, le premier jour, son devoir électoral au niveau du siège du Consulat général d'Algérie à Paris, s'est enquis sur place des conditions de déroulement de l'opération, se "félicitant de la mobilisation de l'ensemble des personnels en charge de l'encadrement de ce scrutin" qui, a-t-il dit, constitue une "étape décisive dans l'édification de l'Algérie nouvelle, aspiration profonde du peuple algérien".

En France, le corps électoral compte 718.128 électeurs, répartis sur 22 centres de vote, 176 bureaux de vote et 102 bureaux délocalisés. Pour ce qui est des listes postulantes, il y a 22 listes partisanes en zone 1 (Paris), 18 listes partisanes et une (01) indépendante en Zone 2 (Marseille), alors que le nombre de sièges à pourvoir est de quatre (deux au niveau de chaque zone).

Par ailleurs, l'ambassadeur s'est rendu au niveau des Centres de vote relevant des circonscriptions d'île de France (Bobigny, Créteil, Pontoise et Nanterre).

En outre, l'ambassadeur a pu constater que "le scrutin suscite l'intérêt des médias français et étrangers accrédités en France, dont les journalistes se sont présentés au niveau des Postes consulaires sollicitant l'autorisation de couvrir l'opération de vote".

La même source a toutefois signalé "quelques tentatives insignifiantes et infructueuses (souvent individuelles) de perturber le déroulement des opérations de vote dans quelques centres".

Les Algériens du Canada attendent du Parlement une réelle prise en charge de leurs préoccupations

Les Algériens établis au Canada ont continué d'affluer d'affluer vers les deux bureaux de vote ouverts à Montréal et à Ottawa pour recueillir les suffrages des 14.455 électeurs que compte la circonscription consulaire, avec l'espoir de voir le futur Parlement prendre en charge leurs préoccupations.

Les opérations de vote pour les législatives anticipées se poursuivaient à un rythme soutenu et dans de bonnes conditions dans les deux bureaux de vote mis à la disposition des citoyens par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Au troisième et dernier jour de vote au niveau de ces bureaux, ils étaient nombreux à se rendre aux urnes pour répondre à l’appel du devoir constitutionnel.

Ils sont 12.015 électeurs inscrits sur la liste électorale relevant de la circonscription du Consulat général d’Algérie à Montréal, a-t-on appris auprès du Consulat.

Le Canada compte un deuxième centre de votre situé au niveau de l’Ambassade d’Algérie à Ottawa, la capitale fédérale où les 2440 électeurs inscrits ont continué, samedi, à voter dans le calme et la sérénité.

Appelés à élire deux députés parmi les candidats des 17 listes en lice dans la zone 4 qui couvre toute l’Europe à l’exception de la France ainsi que les deux Amériques, les ressortissant algériens souhaitent voir le nouveau Parlement qui sera issu de ces élections, prendre en charge plusieurs dossiers sensibles, et proposer plusieurs projets facilitant davantage leur adhésion à la vie politique et économique.

Les dossiers liés "à la création d'un ministère spécial" pour la communauté, chargé exclusivement de la prise en charge des problèmes des émigrés, de les représenter auprès de la médiation de la République, la désignation de conseillers de la communauté nationale auprès de la présidence de la République, le traitement du dossier de rapatriement des dépouilles mortuaires et la "cherté" des billets représentent les principales revendications de cette catégorie