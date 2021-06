Accidents divers : 10 morts dans des accidents de la route et sept noyades en 48 heures

Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 371 autres ont été blessées suite à plusieurs accidents de la circulation survenus durant les dernières 48 heures à travers le territoire national, indique, samedi, un bilan de la Protection civile.

Selon le même bilan, dans le cadre de la lutte contre la propagation de Coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué 84 opérations de sensibilisation à travers 19 wilayas (50 communes) et 178 opérations de désinfection générale à travers 21 wilayas (117 communes), ayant touché l'ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles.

Et sept décès par noyade, dont 6 en mer

Sept décès par noyade ont été enregistrés, dont 6 en mer, durant la période allant du 10 au 12 juin en cours, à travers des wilayas du pays, indique par ailleurs un bilan de la Protection civile.

Six personnes décédées par noyade ont été repêchées en mer par les éléments de la Protection civile à travers les wilayas d'Alger (2 décédées à la plage Sablette, commune d'Hussein Dey), 2 autres à Boumerdès (plage Ennoures, commune Boumerdès et à la plage El Kebkab, commune de Zemmouri), un à Chlef (plage Tamassite, commune Edhahda) et un à Mostaganem (plage Sablatte, commune de Mezeghrane).

A Batna, une personne décédée noyée dans une marre d'eau au lieu-dit El Mourafak, commune d'Aris, a été, également, repêchée par les éléments de la Protection civile.