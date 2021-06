En plein cœur de la capitale, dans le quartier populaire d’El Makaria, habitent Safia et son fils dans des conditions difficiles. Malgré un quotidien fait de pauvreté et de pénibilité, cette maman divorcée ne rate aucun rendez-vous électoral. Patriote et confiante, Safia place son espoir dans ces législatives. Elle espère un meilleur avenir pour elle, son fils et toutes les femmes en difficultés.