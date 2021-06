Sept décès par noyade, dont 6 en mer en 48 heures

Sept décès par noyade ont été enregistrés, dont 6 en mer, durant la période allant du 10 au 12 juin en cours, à travers des wilayas du pays, indique samedi un bilan de la Protection civile.

Six personnes décédées par noyade ont été repêchées en mer par les éléments de la Protection civile à travers les wilayas d'Alger (2 décédées à la plage Sablette, commune d'Hussein Dey), 2 autres à Boumerdès (plage Ennoures, commune Boumerdès et à la plage El Kebkab, commune de Zemmouri), un à Chlef (plage Tamassite, commune Edhahda) et un à Mostaganem (plage Sablatte, commune de Mezeghrane).

A Batna, une personne décédée noyée dans une marre d'eau au lieu-dit El Mourafak, commune d'Aris, a été, également, repêchée par les éléments de la Protection civile.