Ligue 1 : la 26e journée aura lieu ce week-end

La 26e journée du championnat national de Ligue 1 se déroulera le vendredi 18 et le samedi 19 juin prochain, a annoncé ce dimanche la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site.

La première partie de cette 26e manche aura lieu vendredi et verra le déroulement de deux rencontres, à savoir, AS Aïn M’lila - CS Constantine et ASO Chlef - NA Hussein Dey.

De son côté, le second acte est prévu samedi, à partir de 17h00, avec deux derbies au programme. Le premier se jouera à Alger et mettra aux prises le CR Belouizdad au Paradou AC, tandis que le second, celui des Hauts Plateaux, aura lieu à Sétif entre l’Entente locale et le CA Bordj Bou Arreridj.

Quant à l’affiche du jour, elle aura lieu au stade Ahmed Zabana (Oran) entre le mouloudia d’Oran et son homologue de la capitale.

USMA-JSK reporté

Concernant le match USM Alger - JS Kabylie, autre affiche attrayante de cette 26e journée, il a été reporté à une date ultérieure en raison de la participation des Canaris à la demi-finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

En effet, les Jaune et Vert donneront la réplique à la formation camerounaise de Coton Sport, dans une empoignade prévue le dimanche 20 juin (17h00) au stade Ahmed Ahidjo de Yaoundé.

Programme de la 26e journée : Vendredi : CA Bordj Bou Arreridj - AS Aïn M’lila 17h00 USM Bel Abbès - ASO Chlef 17h45 Samedi : CR Belouizdad - Paradou AC 17h00 NC Magra - USM Bel Abbès 17h00 WA Tlemcen - O Médéa 17h00 MC Oran - MC Alger 17h00 ES Sétif - CA Bordj Bou Arreridj 17h45 JS Saoura - JSM Skikda 20h00 US Biskra - RC Relizane 20h00 Reportés : USM Alger - JS Kabylie

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia