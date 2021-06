Ligue 1 – 25e journée : le MCA renoue avec le succès, la JSK accrochée

Le MC Alger a renoué avec la victoire en disposant de la JS Saoura (1-0), ce dimanche, à l’occasion de la seconde partie de la 25e journée de la Ligue 1. De son côté, la JS Kabylie a été tenue en échec par l’US Biskra, tandis que le WA Tlemcen et le NC Magra ont réalisé une bonne opération dans la lutte pour le maintien.

En mal de succès depuis trois journées, le doyen a mis fin à son petit passage à vide en réalisant l’essentiel face à une formation de la JS Saoura venue à Alger pour décrocher le gain du match.

Face au second au classement, le MCA a pris le risque de laisser à son adversaire du jour l’initiative de faire le jeu, et ainsi procéder par des contres. Ce choix, osé, s’est avéré payant, car les Vert et Rouge ont été les seuls à scorer par l’intermédiaire de Hachoud (17’), de la tête, sur une balle arrêtée.

Côté Saoura, le secteur offensif était en panne de réussite et a souffert de l’absence Messaoudi, meilleur buteur du championnat (17 buts), absent pour blessure.

Outre le MCA, ce résultat fait également les affaires de l’Entente de Sétif. En effet, le patron de la Ligue 1, large vainqueur du Paradou AC (0-3), prend le large et compte désormais 7 points d’avance sur la JSS.

La JSK accrochée à Tizi Ouzou

À Tizi Ouzou, la JS Kabylie a été accrochée par l’US Biskra (1-1). Les Canaris, qui songent déjà à la manche aller de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) prévue dimanche prochain (17h00 algériennes) à Yaoundé (Cameroun) face au Coton Sport, ont confirmé une nouvelle fois leurs difficultés à imposer leur jeu et leur domination au stade du 1er Novembre.

Comme face à l’ASO Chlef, lors de la 23e journée, les visiteurs ont été les premiers à débloquer la situation dès la 15e minute par l’entremise de Mokhtar Hicham. Par la suite, il aura fallu attendre la seconde période, est plus exactement la 62e minute, pour assister à l’égalisation des Jaune et Vert signée Souyad.

Alors que le podium lui tendait les bras, la JSK marque le pas et reste scotcher à la 5e place (42 pts), alors que les Biskris prennent seuls la 12e position (28 pts).

Le WAT et le NCM respirent

Dans la lutte pour le maintien, la bonne opération du jour est à mettre à l’actif du WA Tlemcen. Les protégés de Abdelkader Amrani ont réussi à quitter la zone rouge en damant le pion à une équipe de la JSM Skikda (1-2) qui enchaine les sorties ratées à domicile.

Une mi-temps a suffi aux Tlemcéniens pour engranger trois précieux points grâce aux réalisations de Semahi (29’) et Kaibou (45+3’).

Pour sa part, le NC Magra a réalisé également une bonne opération en ramenant le nul de son déplacement à Médéa face à l’Olympique local (0-0).

À la suite de ces résultats, le WAT remonte à la 16e position (24 pts), tandis que le NCM conforte sa 15e place (24 pts).

Pour ce qui est des autres résultats de la première partie de cette 25e journée, disputée jeudi dernier, l’USM Bel Abbès a reporté son derby face à l’ASO Chlef (2-1), le RC Relizane a fait de même contre le MC Oran, dans l’autre derby de l’Ouest, tandis que le CA Bordj Bou Arreridj a réussi à s’extriper de la dernière place en battant l’AS Aïn M’lila (2-0).

Deux matchs reportés

Concernant les rencontres, CS Constantine - CR Belouizdad et NA Husseïn Dey - USM Alger, elles sont reportées en raison de la convocation de cinq joueurs du CRB et trois de l'USMA au prochain stage de l'équipe nationale des joueurs locaux.

La Ligue de football professionnelle (LFP) a programmé le match CSC-CRB pour le mercredi 23 juin, alors que la date de l’autre partie n’est pas encore fixée.