Au camp de réfugiés, l’espoir d'un pays libéré mobilise toujours les sahraouis

Ils rêvent de se réapproprier leurs terres et retrouver leur indépendance… À travers les témoignages de Boudjemâa et de Taoualou, deux habitants du camp de réfugiés de Boujdour, prés de Tindouf, se dessine le parcours et la souffrance de plus de 100.000 Sahraouis, séparés de leurs familles restées en territoires occupés par le Maroc.

Un provisoire qui dure depuis une quarantaine d’années. C'est la triste histoire de ces sahraouis vivant de l’aide humanitaire dans les camps de réfugiés autour de Tindouf. La Chaine 3 de la Radio Algérienne est allée au plus près de ces réfugiés, pour rendre compte de leur réalité et de leurs espoirs.