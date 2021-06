Coupe Billie Jean King : les Algériennes dans le groupe E

La sélection nationale féminine de tennis a hérité du groupe E de la Coupe Billie Jean King (ex-Fed Cup), Groupe3, Zone Europe/Afrique, à l’issue du tirage au sort effectué ce lundi à Vilnuis (Lituanie).

Outre l’Algérie, la poule E est composée également de Malte, du Kenya et du Zimbabwe.

Pour cette compétition, prévue à Vilnuis (Lituanie) du 15 au 19 juin, l'Algérie sera représentée par Ines Ibbou, Ines Bekrar, Yassmine Boudjadi, Lynda Benkaddour. Ce quatuor sera coaché par le capitaine d’équipe Abdelwakil Keciba.

Concernant le programme détaillé de l’évènement, il sera communiqué dans les prochaines heures par les organisateurs.

« Ce rendez-vous mondial regroupera 21 nations africaines et européennes. J’estime que le niveau technique sera assez élevé dès la première journée. Plusieurs nations possèdent d’excellentes joueuses, mais les Algériennes vont se donner à fond pour sortir une belle prestation », a indiqué le directeur des équipes nationales (DEN) de la Fédération algérienne de tennis (FAT), Noujeim Hakimi, dans une précédente déclaration faite à l'APS.

« On espère avoir un tirage au sort favorable et pourquoi pas jouer les play-offs dès cette année en vue d’une accession au groupe 2. Certes, les filles manquent de compétitions et de matchs dans les jambes suite à l’arrêt total causé par le Coronavirus. Elles ont eu la chance de prendre part à des tournois internationaux en Tunisie, mais ça reste insuffisant », a-t-il regretté.

La Coupe Billie Jean King, appelée Coupe de la Fédération jusqu'en 1994, puis Fed Cup jusqu'en septembre 2020, est un tournoi mondial de tennis féminin disputé par équipes nationales, il est considéré comme l'équivalent de la Coupe Davis chez les messieurs.

Composition des poules :

Poule A : Norvège, Macédoine du Nord, l’Albanie.

Poule B : Chypre, Bosnie-Herzégovine, Rwanda.

Poule C : Lituanie, Kosovo, Nigéria.

Poule D : Irlande, Arménie, Ghana, Islande.

Poule E : Malte, Algérie, Kenya, Zimbabwe.

Poule F : Afrique du Sud, Monténégro, Namibie, Azerbaïdjan.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia