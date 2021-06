Covid-19 : vers la mise en place d’un passeport vaccinal en Algérie

Le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus envisage la mise en place, prochainement, d’un pass sanitaire afin de sécuriser la reprise des activités, a indiqué ce lundi le Professeur, Riad Mahyaoui.

« Le pass sanitaire ou le passeport vaccinal est indispensable pour assister à des évènements rassemblant beaucoup de personnes, à l’image des salles de cinéma, des salles de spectacles, un restaurant, et quelquefois même dans les espaces ouverts tel qu’un stade de football », a fait savoir le Pr. Mahyaoui à la Chaîne 3 de la Radio Algérienne.

Pour le membre du Comité scientifique de suivi de la pandémie, ce passeport vaccinal servira de sésame, nécessaire, pour accéder à ces salles de concert, ces chapiteaux, à ces foires et apportera la preuve que la personne détentrice de ce pass est vaccinée contre la Covid-19.

Après plus de quatre mois du lancement de la campagne de vaccination, plus de deux millions de personnes ont été vaccinées en Algérie. Dernièrement, le ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière a adopté une nouvelle stratégie dans sa campagne de vaccination en installant des chapiteaux à proximité des hôpitaux afin de vacciner en masse et accélérer davantage cette campagne.