Lancement d'un site d'emplois dédié aux métiers de la relation client

Un nouveau site-web d'emplois permettant d'assister les entreprises algériennes dans le recrutement des talents dans les métiers de la relation client a été lancé, a indiqué lundi un communiqué des initiateurs de cette plateforme.

Baptisé "Phonejob.net", ce site-web est le fruit d'un partenariat entre "Smart Contact", une agence de conseil en relation et expérience client et "Hunt In", une agence de recrutement agréée par l’Etat.

Ce nouveau "JobBoard" est lancé pour "combiner les expertises des deux agences et impacter positivement les métiers de la relation client en Algérie", a expliqué la même source.

Pour les entreprises à la recherche de profils dans le domaine de la relation client, le partenariat Smart Contact-Hunt In offre "un mélange parfait de connaissances des métiers de la relation client et des aspects réglementaires du recrutement", affirme le document.

La "vaste" expertise de "Smart Contact" dans le marketing relationnel et la compréhension des problématiques métiers, associées aux connaissances de "Hunt In" en matière de recrutement aideront "Phonejob.net" à "attirer et qualifier les meilleurs talents pour les services client des entreprises utilisatrices de la plateforme".

Ainsi, cette plateforme vise à "augmenter les chances de rencontre entre les entreprises et les téléprospecteurs, chargés de clientèle, techniciens helpdesk, chargés de recouvrement, superviseurs...", et ce, grâce à une panoplie d’outils.

A cet effet, les entreprises peuvent accéder aux services de base gratuitement depuis la plateforme "Phonejob.net", leur permettant de disposer d’une page entreprise pour "soigner leur marque employeur, publier deux annonces gratuites et enfin accéder au tableau de bord pour le suivi des candidatures".

Cité par le communiqué, le manager général de "Smart Contact", Kamel Mokhtari, a indiqué que ce partenariat fait partie de la stratégie de son agence de "poursuivre son développement et renforcer ses expertises", ajoutant qu'il lui permettra "d’offrir à ses clients des solutions d’assistance en termes de recrutement, publication d’annonce, chasse aux talents, tests métiers ..." Son homologue de "Hunt In", Mouna Abdou, a quant à elle, expliqué qu'avec la concurrence, "les entreprises ont tout intérêt à optimiser l'expérience client, d'où la nécessité d'attirer les meilleures compétences qui sauront assurer cette mission avec succès et refléter l'image de marque de l'entreprise".

APS