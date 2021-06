Le festival national de la musique et danse Diwane délocalisé à Ain-Sefra

Le festival national culturel de la musique et danse Diwane, habituellement organisé à Béchar, aura lieu désormais à Ain-Sefra (wilaya de Naâma), a indiqué ce lundi l’ex-commissaire de ce festival, Amari Hamdani.

Après 12 éditions organisées à Béchar, le festival national culturel de la musique et danse Diwane vient d’être délocalisé de Béchar à Ain-Sefra. Ce changement intervient après la décision de changer la domiciliation du festival international de la musique Diwane d'Alger à Béchar.

Selon des membres de son ex : commissariat, le festival national de la musique et danse Diwane a permis, durant ces 12 années d’organisation à Béchar, de regrouper des milliers de musiciens de différentes régions du pays, à raison de 250 musiciens par édition. Il s’est également distingué par son volet académique à travers l’organisation de conférences-débats, d’ateliers et de séances de projection de films et documentaires dédiés à cette expression musicale et chorégraphique ancestrale.