Bougherra : "Les joueurs locaux ont ressenti le lien avec l'équipe A"

Le sélectionneur de l'équipe algérienne A' de football, composée de joueurs locaux, Madjid Bougherra, a indiqué que ces derniers savaient qu'ils ont un lien avec la sélection première, soulignant que les deux équipes ne font qu'une.

Dans un entretien accordé au site de la Fédération algérienne (FAF), Bougherra a affirmé :"les joueurs ont ressenti le lien entre les A et les A'. Les deux sélections ne forment qu'une seule et même équipe. Nous avons la chance d’avoir le staff des A, d'avoir Djamel Belmadi qui observe les entraînements et est très attentif au comportement de l'équipe. Les joueurs ressentent qu’ils sont dans le même projet que l’équipe A".

Une année après sa désignation à la tête de la sélection A', Bougherra a fait ses grands débuts, à l'occasion du premier stage, entamé dimanche et qui s'étalera jusqu'au 17 juin, ponctué par un test amical jeudi face au Liberia A, au nouveau stade d'Oran (20h45).

"Cela fait bien longtemps que j'attendais ce premier stage. Ça a été une année compliquée avec la Covid-19, un championnat d'Algérie qui débute en novembre, des matches tous les trois jours sans même compter les compétitions africaines. Par conséquent, je laisse le temps aux joueurs de bien se préparer, de prendre le rythme sans les perturber. Nous avons réussi à faire ce premier stage en dépit du fait que la saison ne soit toujours pas terminée, elle qui pourrait s'achever en août", a-t-il ajouté.

Interrogé sur les critères de sélection ayant débouché sur la convocation de 23 joueurs pour ce premier stage, l'ancien capitaine des "Verts" a estimé qu'il avait pris tout son temps, soulignant que le groupe est "un mix de joueurs d’expérience et de beaucoup de jeunes".

"J'ai eu plus de 8 mois pour observer les joueurs, donc j'ai pris mon temps. Pour certains, quelques dérogations ont été accordées. J'ai ainsi donné l'opportunité aux joueurs de la JS Kabylie de se consacrer à leur demi-finale de Coupe de la Confédération. Je pars sur un projet, le CHAN-2023, tout en pensant aussi à la Coupe arabe. Cette sélection est ainsi un mix de joueurs d’expérience qui font une très belle saison comme Amir Sayoud, et de beaucoup de jeunes. Je suis content de voir des joueurs dont l’âge est compris entre 18 et 23 ans être titulaires en Ligue 1. Il ne faut pas non plus se mentir : les A' sont la réserve de l'équipe nationale A, et nous sommes sur un projet à court, moyen ou long terme avec eux", a expliqué Bougherra.

Et d'enchaîner : "L'objectif de ce stage est réellement de confirmer mes observations mais aussi de mettre mes joueurs dans un contexte de haute exigence de notre part. Nous allons évoluer au niveau international et, à travers les exigences que nous leur fixons, nous allons pouvoir voir comment les joueurs réagissent. Ces détails sont importants pour moi mais aussi, et surtout, pour eux. C'est le meilleur moyen pour eux de passer un palier". "Nous devons gagner face au Liberia".

Alors qu'ils devaient affronter le Burundi, les coéquipiers de Mouad Hadded (MC Alger) croiseront le fer finalement avec la sélection première du Liberia, qui était en stage en Tunisie. Bougherra a relevé l'importance de s'imposer dans cette première rencontre sous sa coupe, au tout nouveau stade d'Oran.

"Les images du stade d’Oran montrent que c'est désormais un stade magnifique, avec une pelouse exceptionnelle. C'est magnifique pour nous, bien sûr. Je sais pour quelle raison le stade a été construit et j’espère que nous allons réussir les Jeux méditerranéens.

A l’avenir, nous pouvons et nous devons espérer recevoir beaucoup de compétitions comme la CAN ou mieux encore. En tout cas, de notre côté, nous devons gagner ce match, et nous serons à la hauteur".

Concernant l'adversaire du jour, Bougherra a relevé la difficulté rencontrée pour trouver un sparring-partner, d'autant que la date du match est en dehors du calendrier de la Fédération internationale (Fifa).

"Il était difficile de trouver un adversaire dans le contexte actuel, en dehors des dates Fifa. Nous avions finalisé avec le Burundi mais en raison de problèmes logistiques, la rencontre a été annulée.

Nous étions à Tunis et le promoteur nous a proposé le Liberia, une équipe A qui était déjà sur place. C’est, dans un premier lieu, moins coûteux que de ramener une équipe de l’étranger.

De plus, c'est une bonne équipe, qui a déjà croisé l'Egypte, que nous allons affronter en Coupe arabe. Le fait d’affronter une A, de jouer à Oran, d'avoir l’opportunité de faire l’inauguration du stade, c'est magnifique, même pour les joueurs. Ils sont donc très motivés".

Pour Bougherra, ce match va lui permettre de jauger les qualités de ses joueurs, notamment sur un plan purement tactique. "Je regarde ce qu’apporte un joueur à son poste, quel que soit son gabarit. Nous ne sommes pas comparables à certaines équipes d’Afrique en termes de gabarit, certes, mais nos profils sont très intéressants dans tout ce qui peut être possession de balle, pressing... Pour les coups de pied arrêtés, ce n’est certes pas une plus-value mais non, le gabarit n’est pas un critère", a-t-il conclu.

Le départ pour la ville d'Oran est prévu mercredi dans la matinée, avec la programmation d’une séance d’entraînement à 18h30 sur la pelouse du nouveau stade d'Oran.

Pour rappel, ce premier regroupement des joueurs locaux s'inscrit dans le cadre de la préparation de la sélection nationale en prévision de la Coupe arabe des nations de la Fifa Qatar-2021, prévue du 30 novembre au 18 décembre prochains. L'Algérie évoluera dans le groupe D avec l'Egypte et les vainqueurs des matchs : Liban-Djibouti et Libye-Soudan.