Championnats de France: Syoud prend le bronze sur 400m 4 nages et améliore le record d'Algérie

Le nageur algérien Jaouad Syoud (Olympique Nice) a décroché la médaille de bronze du 400m 4 nages des Championnats de France 2021 qui se déroulent dans le complexe aquatique de Chartres, améliorant son record d'Algérie de la spécialité une deuxième fois ce mardi.

Avec un chrono de 4:19.02, Syoud (21 ans) a été devancé par Léon Marchand (4:09.65) et Emilien Mattenet (4:17.50). Syoud avait déjà battu le record d'Algérie de la spécialité ce matin lors des séries avec un temps de 4:20.58.

Grâce à cette nouvelle performance, Syoud (21 ans) enregistre un nouveau minima "B" pour les JO-2020 après ceux du 200m 4 nages, 100m et 200m papillon.

Pour rappel, trois autres nageurs algériens ont également réalisé les minima pour les JO pour le moment. Il s'agit d'Oussama Sahnoune (minima A sur 50 et 100 m nage libre), Abdellah Ardjoune (minima B sur 100 et 200m dos) et Amel Melih (minima B sur 50m nage libre).