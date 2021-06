Sélection algérienne A' : Lamara et Litim remplacent Mouali et Moussaoui

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football A', composée de joueurs locaux, Madjid Bougherra, a fait appel au défenseur du MC Alger Nabil Lamara et au gardien de but du MC Oran Oussama Litim, pour remplacer Hamza Mouali (Paradou AC) et Toufik Moussaoui (CR Belouizdad), testés positifs au Covid-19, en vue du match amical, ce jeudi face au Liberia (A) au nouveau stade d'Oran (20h45), a annoncé mercredi la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

Si Lamara a rejoint mardi soir le Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, Litim a rallié le groupe dès son arrivée mercredi matin à Oran, où il a fait le déplacement à bord d'un vol spécial.

La délégation de la sélection algérienne des joueurs locaux (A') a rallié Oran au milieu de la journée. Elle a été accueillie par le wali d’Oran, Messaoud Djari, accompagné des autorités locales, a comporté en son sein l’entraineur de l’équipe nationale première, Djamel Belmadi.

Les vingt-deux joueurs retenus par l’entraineur de la sélection A', Madjid Bougherra, et leurs accompagnateurs ont par la suite rejoint leur lieu de résidence à bord d’un bus, mis à leur disposition par le comité d’organisation des jeux méditerranéens (COJM).

Cette instance est d’ailleurs impliquée dans l’organisation de la rencontre amicale qui s’inscrit également dans le cadre des évènements expérimentaux arrêtés par ses soins en vue du rendez-vous méditerranéen.

Les protégés de Bougherra, dont il s’agit de leur première sortie comptant pour leurs préparatifs pour la coupe arabe des nations, prévue pour novembre et décembre prochains au Qatar, s’entraineront en début de soirée sur la pelouse du nouveau stade olympique qui sera réceptionné provisoirement à l’occasion de ce match.

Le stade olympique relève d’un grand complexe sportif implanté dans la commune de Bir El Djir composé, entre autres d’un stade d’athlétisme, d’une salle omnisports et d’un centre nautique.

Il devrait être réceptionné dans sa totalité en septembre prochain, selon les engagements de la société chinoise chargée de sa réalisation, rappelle-t-on. La sélection algérienne des locaux, a entamé dimanche un stage à Sidi Moussa, en prévision du match amical jeudi face au Liberia A, au nouveau stade d'Oran.

Les coéquipiers d'Amir Sayoud (CRB) devaient dans un premier temps affronter le Burundi, avant que cette équipe ne renonce au déplacement.

Pour rappel, ce premier regroupement des joueurs locaux s'inscrit dans le cadre de la préparation de la sélection nationale en prévision de la Coupe arabe des nations de la FIFA Qatar-2021 qui aura lieu du 30 novembre au 18 décembre prochains.

L'Algérie évoluera dans le groupe D avec l'Egypte et les vainqueurs des matchs : Liban-Djibouti et Libye-Soudan.

Le tournoi sera disputé en deux étapes avec une compétition préliminaire qui concernera quatorze équipes les moins bien classées sous la forme de sept matchs simples à éliminatoire directe, puis une compétition finale se déroulant sous forme d'une phase de groupes, suivie de quarts de finale, demi-finales et finale.