Alerte santé : la pose de faux cils provoque plusieurs hospitalisations ophtalmologiques

Le service ophtalmologique de l’hôpital de Beni Messous (Alger ouest) a enregistré, dernièrement, plusieurs hospitalisations d’étudiantes qui se sont fait poser de faux cils.

« Au début, on a reçu une vingtaine d’étudiantes, le lendemain c’était 3 autres et après 6 autres. La bonne dame ne s’est pas arrêté de poser de faux cils », avance le professeur Nadia Ghomri, du service ophtalmologique de l’hôpital de Beni Messous, au micro de Hcène Chemach de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.

La « bonne dame » qui vend et pose de faux cils et des lentilles de contact, qui est à l’origine de ces hospitalisations, ainsi que ses victimes, sont toutes des résidentes de la même cité universitaire, située à Ouled Fayet.

La prise en charge des victimes a démontré que c’est une colle, utilisée par l’étudiante « prestataire de services », qui est à l’origine de ces graves problèmes ophtalmologiques.

« Ce n’est pas les cils, en eux-mêmes, qui ne sont pas bons, mais c’est la colle utilisée qui touche la cornée, la conjonctive et les paupières. Les victimes ont du mal à ouvrir les paupières et quant elles arrivent à le faire, on voit des ulcérations, c’est vraiment lamentable d’en arriver là », se désole le professeur Nadia Ghomri.