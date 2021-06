Mohamed Baghali : le prolongement de la diffusion de Radio Culture… un appui à la protection de la culture algérienne

La chaîne "Radio Culture" augmentera la plage horaire de sa diffusion à partir de dimanche prochain, à l’occasion de l’entrée en vigueur de la grille d’été, et ce, en prélude de l’entame de la diffusion en boucle prévue à la rentrée sociale pour passer à un volume de diffusion de 24 heures/jour.

Ce redéploiement de la Radio thématique culturelle est dicté par l'impératif de protection de l’identité culturelle de l’Algérie. C’est ce qu’a laissé entendre le Directeur général de la Radio Algérienne, Mohamed Baghali, à l’occasion de cette annonce, faite jeudi, sur cette même chaîne.

« L’augmentation du volume horaire de la diffusion de la chaîne Culture, entre dans le cadre des efforts de la Radio Algérienne pour conforter la sécurité informationnelle de l’Algérie », a affirmé le Directeur général, promettant qu’elle diffusera en boucle le long des 24 heures à partir de la prochaine rentrée sociale.

M. Baghali n’a pas manqué de souligner le rôle important de Radio Culture dans la protection de la spécificité culturelle algérienne et garantir cette protection à l’ombre de l’évolution des réseaux sociaux.

Le premier responsable de la Radio Algérienne a insisté également sur l’amélioration des goûts artistique et culturel des Algériens en produisant une prestation meilleure tant sur l’aspect quantitatif que qualitativement et valoriser, par là même, l’acte et la production culturels dans plusieurs domaines.

Par ailleurs, il a ajouté que « la protection de la culture n’est pas de moindre importance à la protection du religieux », tout en rappelant que le prolongement du volume de diffusion sur l’antenne de Radio Coran a été dicté par le même souci de protection pour prémunir le peuple algérien des errements religieux.