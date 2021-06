Baccalauréat : mise en place d'un plan spécial pour la sécurisation des épreuves

La Gendarmerie nationale a mis en place un plan spécial à travers le territoire national pour la sécurisation et "le bon déroulement" des épreuves du baccalauréat 2021, prévues à partir de dimanche prochain, indique vendredi un communiqué du Commandement de la Gendarmerie nationale.

Un plan spécial a été mis en place qui prévoit "le déploiement des unités de la Gendarmerie nationale à travers le territoire de compétence, la mobilisation de brigades fixes et mobiles et l'intensification des patrouilles de contrôle du réseau routier notamment des unités héliportées en vue de fluidifier le trafic routier au niveau des axes menant aux centres d'examen", a précisé la même source.

Il s'agit essentiellement de "la sécurisation des centres d'impression et de transfert des sujets et de documents des examens aux centres de conservation des copies, ainsi que la protection et la sécurisation de l'opération de distribution des sujets d'examens à partir des centres de conservation vers les centres d'examens et l'accompagnement et la protection du transfert des copies de réponses vers les centres de collecte, de compostage et de codage puis vers les centres de correction.

Selon la même source, le plan vise également à veiller à fluidifier la trafic routier au niveau des axes menant aux centres d'examen, outre l'intensification des patrouilles près des centres pour sécuriser les lieux, garantir un climat de sérénité et assurer le bien-être des candidats.

Des brigades de protection des mineurs seront également mobilisées à proximité des centres d'examen pour leur apporter un soutien moral et psychologique, ajoute-t-on de même source.

Enfin, le Commandement de la Gendarmerie nationale met à la disposition des candidats le numéro vert 1055, la page Facebook "Tariki" et le site de pré-plaintes "ppgn.mdn.dz" pour tout renseignement ou signalement, conclut le communiqué.