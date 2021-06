Ligue 1 – 26e journée : le CSC piège l’ASAM, le NAHD accroche l’ASO

La première partie de la 26e journée du championnat national de Ligue 1, jouée ce vendredi, a vu le CS Constantine damer le pion à l’AS Aïn M’lila (2-3), tandis que le NA Husseïn Dey a ramené un précieux point de son déplacement à Chlef (1-1).

Dans un match à rebondissements, les Constantinois ont prouvé qu’ils avaient du cœur et du courage. Menés au score à deux reprises, à la suite d’un doublé de Tiaiba (17’, 77’), les Sanafir ont su trouvé les ressources pour égaliser, par deux fois, grâce à Amokrane (52’) et Djahnit (89’), avant de voir Yaiche offrir la victoire au CSC, dans le money time (90+4’), sur une sèche logée en pleine lucarne.

Invaincus depuis la 22e journée, les capés de Miloud Hamedi gagnent une place et rejoignent l’USMA et le MCA à la 6e place (39 pts).

Bon point pour le Nasria

Pour sa part, le NA Husseïn Dey est parvenu à glaner un précieux, à Chlef, face à l’ASO (1-1), dans sa lutte pour se maintenir en Ligue 1. Les Chélifiens ont été les premiers à prendre l’avantage dès la 7e minute par l’entremise de Bouguettaya (7’), avant de voir les Husseindéens niveler le score dans les ultimes secondes grâce à Banouh (90+3‘).

Avec ce point, le NAHD porte son total à 22 unités, mais reste scotché à la 17e place, celle du premier relégable, alors que l’ASO occupe la 13e position (28 pts), à égalité de points avec l’US Biskra.

La suite samedi et dimanche

La seconde partie de cette 26e manche se déroulera ce samedi, à partir de 17h00, avec six rencontres au menu, dont le derby de la capitale, CR Belouizdad - Paradou AC.

À Oran, le stade Ahmed Zabana sera le théâtre d’une belle empoignade entre les deux mouloudia, d’Oran et d’Alger.

En revanche, sur les six matchs au programme, deux auront lieu en soirée (20h00). Il s’agit de JS Saoura - JSM Skikda et US Biskra - RC Relizane.

Quant au derby des Hauts Plateaux, ES Sétif – CA Bordj Bou Arreridj, il aura lieu dimanche (17h45) au stade du 08 Mai 1945 (Sétif).

USMA - JSK reporté

Concernant l’affiche USM Alger - JS Kabylie, elle a été reportée à une date ultérieure en raison de la participation des Canaris à la demi-finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

En effet, les Jaune et Vert se trouvent depuis ce samedi à Yaoundé pour donner la réplique à la formation camerounaise de Coton Sport, dans une empoignade prévue ce dimanche (17h00 algériennes) au stade Ahmed Ahidjo.